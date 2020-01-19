С охранника, избившего подростка в "Меге", взяли подписку о невыезде

На охранника, разнимавшего драку подростков в торговом центре "Мега" в Химках, завели уголовное дело.

Сотрудник ЧОП нокаутировал 19-летнего парня, а затем ударил лежащего ногой. То есть превысил должностные полномочия.

Соответствующая запись облетела соцести.

С мужчины взяли подписку о невыезде, передает РИА Новости.