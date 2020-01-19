"Манчестер Юнайтед" не смог остановить победное шествие "Ливерпуля"

В чемпионате Англии по футболу завершилась центральная встреча 23-го тура между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед". Команда Юргена Клоппа продолжила свою рекордную беспроигрышную серию, обыграв "красных дьяволов" со счетом 2:0. Эта победа стала для "Ливерпуля" уже 13-й подряд в АПЛ.

Автором победного гола стал Вирджил ван Дейк. Он отличился на 14-й минуте первого тайма. Кроме того, судья при помощи VAR отменил еще два мяча, забитых хозяевами поля. Уже в добавленное время Мохамед Салах установил окончательный счет в матче.

"Красные" с 64 очками после 22 игр возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии. "Манчестер Юнайтед" располагается на пятом месте, имея в активе 34 балла.

Беспроигрышная серия команды Юргена Клоппа в АПЛ, учитывая результаты прошлого сезона, достигла 39 матчей. В нынешнем чемпионате "Ливерпуль" ни разу не испытал горечи поражений, выиграв 21 матч из 22.