Меркель: мы договорились о всеобъемлющем плане урегулирования в Ливии

Участники конференции в Берлине договорились о всеобъемлющем плане урегулирования в Ливии, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Выступая на пресс-конференции по окончании встречи, она отметила что все участники провели сложную и конструктивную работу.

По словам Меркель, частью политического урегулирования в Ливии станет согласованный в Берлине документ, который должен быть одобрен Советом безопасности ООН.

Канцлер ФРГ, кроме того, заявила, что все участники прошедшей конференции по Ливии согласились не оказывать дальнейшей поддержки сторонам конфликта, чтобы дать шанс консолидировать режим прекращения огня. Меркель пояснила, что речь идет, "о военной поддержке, о поставках оружия".

Как подчеркнула Меркель, конференция в Берлине сыграла большую роль в поддержке усилий ООН по урегулированию в Ливии.

"Нам удалось внести вклад, придать новый импульс политическому процессу в Ливии, чтобы принести мир в страну и ливийскому народу. Я верю, что конференция в Берлине оказала поддержку мирному процессу под эгидой ООН", — приводит слова германского канцлера РИА Новости.

По ее словам, все участники конференции согласились, что нужно внимательнее следить за соблюдением оружейного эмбарго в отношении Ливии.

Меркель также подтвердила, что ливийские представители договорились о формировании военной комиссии "пять на пять" и назвали имена ее будущих членов.