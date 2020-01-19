Сборная России по санному спорту выиграла общий зачет чемпионата Европы

На чемпионате Европы по санному спорту в норвежском Лиллехаммере, который прошел в рамках этапа Кубка мира, сборная России стала первой в общекомандном зачете. Российские саночники завоевали шесть медалей турнира.

Награды высшего достоинства достались экипажу саней-двоек в составе Александра Денисьева и Владислава Антонова, а также Татьяне Ивановой. Серебряную медаль завоевал Семен Павличенко. Бронза у Виктории Демченко, Романа Репилова и экипажа саней-двоек в составе Владислава Южакова и Юрия Прохорова.

Второе место в общекомандном зачете разделили австрийские и итальянские спортсмены, на счету которых по две (золото и серебро) награды.