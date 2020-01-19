Участники Берлинского конференции по Ливии приняли итоговый документ

В принятом участниками прошедшей в Берлине Международной конференции по Ливии итоговом документе, в частности, констатируется, что они обязуются воздерживаться от вмешательства в вооруженный конфликт или во внутренние дела в этой стране, и призывали все международные субъекты последовать этому примеру.

Также страны-участницы признали центральную роль Организации Объединенных Наций в содействии межливийскому политическому процессу и процессу примирения и призвали Совет Безопасности ООН ввести санкции в отношении нарушителей режима прекращения огня, а государства-члены обеспечить их выполнение.

Кроме того, участники конференции предложили создать механизм экономического восстановления для Ливии под контролем будущего единого правительства для приоритетной реконструкции городов Бенгази, Дерна, Мурзук, Себха, Сирт и Триполи. В итоговом документе также содержится призыв ко всем сторонам конфликта гарантировать безопасность нефтяных объектов и воздержаться от любых враждебных действий в отношении нефтяной инфраструктуры, передает ТАСС.

Участники международной конференции призвали к всеобъемлющему процессу демилитаризации и разоружению военизированных групп или включению их в государственные структуры безопасности. Также в документе содержится призыв к восстановлению монополии государства на законное применение силы путем создания единых ливийских сил безопасности под гражданским руководством.

В ходе Берлинской конференции ее участники договорились соблюдать эмбарго на поставки оружия в Ливию и призвали все международные субъекты делать то же самое. В тексте коммюнике говорится о призыве применять санкции Совета Безопасности ООН и обеспечивать их соблюдение в отношении ответственных за нарушение оружейного эмбарго или режима прекращения огня.

Также участники конференции высказались за устранение в Ливии факторов, способствующих сохранению нестабильной ситуации в области соблюдения прав человека и гуманитарной обстановки. Так, в документе констатируется: "Отсутствие надлежащей правовой процедуры в функционировании национальной судебной системы, в том числе, в тюрьмах, является одним из факторов, способствующих сохранению нестабильной и сложной ситуации в области соблюдения прав человека и гуманитарной обстановки в Ливии". Кроме того, в нем содержится призыв ко всем сторонам конфликта воздерживаться от любого рода пропаганды национальной, расовой или религиозной ненависти, которая является подстрекательством к дискриминации, вражде и насилию.

Как сообщалось, Международная конференция по Ливии на высшем уровне прошла в воскресенье, 19 янваля, в столице Германии Берлине при участии, как минимум, десяти глав государств и правительств. В переговорах приняли участие президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, госсекретарь США Майкл Помпео, представители Алжира, Египта, ОАЭ, Китая. Также в Берлин прибыли глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж и командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар.