Жертвами стрельбы на Гавайях стали двое полицейских

На Гавайских островах (США) в городе Гонолулу двое полицейских погибли в результате стрельбы, открытой злоумышленникам.

Точная причина инцидента до сих не выяснена. Известно, что подозреваемого в стрельбе выселили из дома, в котором он жил, после чего он, по некоторым данным, ударил ножом хозяина жилища. Позднее злоумышленник открыл огонь по прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции. Получивших тяжелые ранения двое полицейских были госпитализированы и скончались.

После стрельбы по правоохранителям злоумышленник совершил поджог дома, из которого его выселили, пламя от пожара распространилось на соседние здания и припаркованные рядом автомашины, сообщает РИА Новости.

Данных о том, был ли задержан подозреваемый или нейтрализован, пока не поступало. Местные СМИ отмечают, по данным находящихся на месте происшествия репортеров, активный поиск подозреваемого не ведется.