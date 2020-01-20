Гол Свечникова помог "Каролине" одолеть "Айлендерс"

В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. В Роли местный клуб "Каролина Харрикейнз" принимал "Нью-Йорк Айлендерс". Основное и дополнительное время победителя не выявило, а в буллитой серии удачливее оказались хозяева льда – 2:1.

В составе "ураганов" 19-ю шайбу в сезоне забросил россиянин Андрей Свечников. Кроме того, он реализовал послематчевый буллит. У гостей отличился Андерс Ли. Победу же "Каролине" принес точный бросок Джастина Уильямса.

Broke a dude's stick and scored a goal



The Svech Difference pic.twitter.com/8qxS8wycdy — Carolina Hurricanes (@Canes) January 19, 2020

Российский вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов в этой встрече участия не принимал, оставшись в запасе.