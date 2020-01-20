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20 января 202007:32

На Аляске вулкан Шишалдина выбросил гигантский столб пепла

EPA

Расположенный на острове Унимак на Аляске вулкан Шишалдина выбросил столб пепла на высоту более 9 километров. В настоящее время выброс пепла продолжается. В связи с этим природным событием для авиации установлен красный код опасности.

Вулкан Шишалдина — самый высокий на Алеутских островах, его высота составляет 2857 метров. Склоны вулкана покрыты многолетним слоем снега и льда, передает ТАСС.

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