На Аляске вулкан Шишалдина выбросил гигантский столб пепла

Расположенный на острове Унимак на Аляске вулкан Шишалдина выбросил столб пепла на высоту более 9 километров. В настоящее время выброс пепла продолжается. В связи с этим природным событием для авиации установлен красный код опасности.

Вулкан Шишалдина — самый высокий на Алеутских островах, его высота составляет 2857 метров. Склоны вулкана покрыты многолетним слоем снега и льда, передает ТАСС.