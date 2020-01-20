На Камчатке заблудившийся мужчина три дня грелся у костра на морозе.

Инцидент произошел на прошлой неделе в Карагинском районе. Местный житель 1981 года рождения поехал на снегоходе из села Ивашка в село Карага и пропал. Во время поисков спасатели и волонтеры прочесали около 500 километров, проверили водоемы, охотничьи домики и родовые общины, которые встречались на их пути.

Найти мужчину удалось три дня спустя неподалеку от устья реки Макаровка, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Спасателям он рассказал, что сбился с пути из-за непогоды. Когда понял, что окончательно заблудился, стал жечь бензин, пытаясь согреться. Так он просидел возле костра около трех суток. Температура воздуха опускалась до минус 15-20 градусов.

Спасатели посадили мужчину на снегоход и доставили в ближайшую больницу. По предварительной информации, он только обморозил кисти и стопы.