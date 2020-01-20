Принц Гарри расстроен лишением королевского титула

Британский принц Гарри сказал, что ему очень грустно от того, что он складывает свои королевские обязанности.

В воскресенье он выступил на благотворительном вечере фонда Sentebale. Этот выход стал первым для Гарри после сложения королевских полномочий.



В своей речи он поблагодарил всех, кто оказывал поддержку ему и его жене Меган Маркл, и сообщил, что решение далось ему очень нелегко, и этому предшествовали несколько месяцев переговоров.

"Великобритания — мой дом и место, которое я люблю. Это никогда не изменится, — подчеркнул принц. — Мне очень грустно, что до этого дошло."

По словам Гарри, он и его супруга надеялись продолжать служить королеве, Содружеству и военным ассоциациям, однако это невозможно без государственного финансирования.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл достигли договоренностей с королевской семьей, что более не будут исполнять королевские обязанности и лишаются титулов "королевские высочества", напоминает "Интерфакс".

Супруги вернут 2,4 миллиона фунтов стерлингов, которые были потрачены на ремонт их резиденции Фрогмор-хаус, и откажутся в дальнейшем от финансовой поддержки государства. Эти правила начнут действовать уже весной.