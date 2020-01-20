"Отползай дальше!": двое туристов 17 минут провели в ледяной воде Байкала

В Иркутской области двое туристов провалились под лед и 17 минут провели в холодной воде Байкала, пока не смогли выбраться. Но на этом их злоключения не закончились — они еще пешком преодолели шесть километров до ближайшего кордона. Свое спасение мужчины сняли на видео.

Инцидент произошёл у мыса Малый Кадильный, примерно в 300 метрах от берега. Точную дату авторы записи не называют, уточняя лишь, что все произошло "этой зимой".

"Как я потом узнал, в этом месте со дна озера бьёт горячий ключ, который протапливает лёд снизу. Мы провели в воде 17 минут, а затем ещё мокрые прошли 6 км до кордона Прибайкальского нацпарка", — отметил фотограф Захар Сарапулов.

На кадрах видно, как мужчины выбиваются из сил, пытаясь выбраться из воды, но хрупкий лед под их весом крошится и проваливается. Несмотря на морозные злоключения, путешественники даже не простудились.