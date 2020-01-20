Наводнение смыло в Бразилии сотни торговых палаток. Видео

В воскресенье на Белу-Оризонти обрушился сильнейший ливень — улицы города в течение нескольких минут превратились в бурные реки. В этом бразильском районе в одночасье выпала месячная норма осадков.

Особенно пострадал рынок, расположенный в западной части города — вода смыла несколько сотен торговых палаток.

Некоторые торговцы, по информации издания BHAZ, потеряли все, что у них было, и даже остались должны — многие бизнесмены брали товар на реализацию в кредит.

Ситуация в городе усугубляется многочисленными мародерами, смытые водой палатки, холодильники и товары оперативно растаскиваются, и законные владельцы остаются ни с чем.

"Olha a chuva aí, gente, olha o que está acontecendo no bairro Amazonas. Está até levando o carro e a barraca, quase levou o rapaz ali. Tá levando tudo de todo mundo. Levando botijão de gás, o freezer... Tá cabuloso", narra. pic.twitter.com/bTcdCLTJad — BHAZ (@portal_bhaz) January 19, 2020

Гражданская оборона Белу-Оризонти сообщила, что ее сотрудники приняли участие в эвакуации почти сотни человек. Для помощи в труднодоступных районах использовался вертолет.

О жертвах в результате наводнения не сообщается.