Катаклизмы в Австралии: после пожаров и "ливня столетия" - град размером с мяч

В Австралии продолжаются природные катаклизмы. Некоторые штаты континента все еще страдают от ужасающих пожаров.

Они унесли жизни не менее 30 человек, погибло около миллиарда животных.



В штатах Виктория и Новый Южный Уэльс все еще горят леса, а сутки назад тут бушевала песчаная буря: клубы песка и пыли поднимались на высоту 10-этажных зданий, скорость порывов ветра во время бури достигала 100 километров в час.

Примерно в то же время на восточное побережье Австралии обрушился "ливень столетия".

И вот – новая напасть: в некоторых районах юго-востока континента выпал град размером с мяч для гольфа.

A wild hail storm has lashed Canberra. Video from Parliament House shows hail pilled-up alongside windows and walls. https://t.co/RXAKj1rjuQ #7NEWS pic.twitter.com/aws4IlXAPk