Лукашенко назначил главами Минобороны и Генштаба людей одного калибра

Александр Лукашенко сменил руководство вооруженных сил и Генштаба белорусской армии. Президент Белоруссии назначил новым министром обороны Виктора Хренина. Он был командующим войсками Западного оперативного командования. Повышение получил и Александр Вольфович. До того, как возглавить Генштаб, он был первым заместителем начальника. Новые назначения Лукашенко объяснил важностью поднятия значимости войск.

"И Хренин, и Вольфович — это люди одного калибра, люди подготовленные. Я внимательно изучал их биографии: они параллельно прошли тот же путь", — цитирует Лукашенко "Интерфакс".

Белорусский президент признался, что всегда дотошно смотрит, были ли руководители "на земле". Лукашенко пришел к выводу, что Вольфович и Хренин знают жизнь армии не понаслышке. Это очень важно, подчеркнул Лукашенко: они и взводами командовали, и ротный опыт есть, и батальонный.

Президент Белоруссии добавил, что Хренин и Вольфович найдут взаимопонимание, иначе и быть не может в белорусской армии: если нет взаимопонимания, то и конфликтующих тоже в армии не будет.

Кроме того, Александр Лукашенко признался, что кандидатуры на должности министра обороны и начальника Генштаба рассматривались несколько месяцев.

Экс-министр обороны Белоруссии Андрей Равков 20 января 2020 года стал госсекретарем Совета безопасности Белоруссии.