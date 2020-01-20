Орловец устроил расправу над родственниками в двух деревнях, зарезав отца и деверя

Житель Орловской области в ходе пьяного вояжа по родственникам убил мужа сестры и родного отца, а также ранил мать. Пожилая женщина смогла добраться до соседей и вызвать полицию. Следственные действия на месте происшествия сняли на видео.

Семейная драма разыгралась в минувшую субботу, 18 января, в Верховском районе области. Судимый 33-летний мужчина изрядно выпил и отправился в гости к родственникам в деревню Ильинка. Пробыл он там недолго, так как повздорил с 54-летним супругом родной сестры и несколько раз пырнул оппонента. От полученных травм деверя скончался на месте, а его убийца последовал в деревню Коньшино, где живут его родители.

На новом месте тоже не обошлось без конфликта, и опять в ход пошел нож: 75-летнего отца он буквально изрезал, не оставив тому ни единого шанса выжить. Родную мать злоумышленник тоже не пощадил, но 62-летней женщине удалось выбраться из дома и дойти до дома соседей. Прибывшие медики доставили ее в больницу, в настоящее время жизни пострадавшей ничего не угрожает.

Предполагаемого преступника задержали по горячим следам. За покушение и убийство двух лет ему грозит до 20 лет лишения свободы.