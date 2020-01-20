Песков рассказал о голосовании по изменениям в Конституцию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, в каком виде может пройти голосование по поправкам в Конституцию, о которых говорил Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию.

При этом представитель Кремля отметил, что общероссийское голосование в данном случае не носит обязательного характера, но глава государства решил свериться с точкой зрения граждан страны, передает телеканал "Россия 24".

"Юридически это голосование, форма и время будут оформлены уже в ходе работы конституционной комиссии. В виде отдельного закона это будет формализовано или в виде одной из статей закона об этих изменениях — пока на сей счет какого-то окончательного решения нет", -пояснил пресс-секретарь президента.

15 января в Послании Федеральному Собранию президент предложил внести ряд поправок в Конституцию РФ, в частности, доверить Госдуме право утверждения кандидатуры председателя правительства РФ, вице-премьеров и федеральных министров. Президент РФ также предложил назначать руководителей силовых. Также предлагается прописать в Конституции ряд социальных гарантий и приоритет основного закона перед международными договорами.

Специально созданная рабочая группа, в которую вошли 75 человек, уже приступила к подготовке соответствующих предложений.