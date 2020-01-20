"Без нужды в лес не ходить": под Луховицами замечена большая стая волков

В минэкологии Подмосковья жителей предупредили о появлении в районе Луховиц крупной волчьей стаи.

Ее видели у деревень Белоомут, Каданок, Ольшаны и Лесное.

Информация о появлении волков вблизи населенных пунктов уже передана в подмосковный минсельхоз, сотрудники которого должны принять меры к тому, чтобы хищники не представляли опасности для людей.

"Возможно, стая пришла сюда из национального парка "Мещера", расположенного во Владимирской области", – отмечается в сообщении ведомства.

В региональном министерстве экологии рекомендуют не ходить в лес без нужды, пока волки не уйдут.

Также в сообщении даются конкретные рекомендации, как вести себя, если вдруг вы наткнулись на волка-одиночку или стаю волков.

В частности, ни в коем случае нельзя смотреть зверю в глаза, поскольку это может спровоцировать его на агрессию.

Если зверь прижал уши к голове и присел, значит, он готов к прыжку.

Бежать от волка бессмысленно – в этом случае шансов на спасение у человека нет.

Попробовать спастись можно, лишь взобравшись на ближайшее высокое дерево. Однако волки невероятно терпеливы, так что придется сидеть на нем до прихода помощи.

Если же волк все-таки напал, надо постараться ударить его по самому чувствительному месту – по носу, или же схватить за горло и давить изо всех сил.

В этом случае есть шанс, что животное признает свое поражение и убежит, отмечается в сообщении минэкологии Подмосковья.

В случае, если волк укусил или поцарапал человека, надо срочно обратиться к медикам, поскольку эти звери нередко страдают бешенством, и если не сделать вовремя необходимые прививки, то спасти пострадавшего не удастся.

Признаками бешенства у волков являются поджатый хвост, потускневшая шерсть, мутный взгляд, сильно опущенная вниз голова и обильное слюноотделение.