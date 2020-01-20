Малайзия не хочет становиться мировой помойкой

Власти Малайзии запустили процесс возвращения в государства отправления незаконно ввезенных 150 контейнеров с пластиковыми отходами.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом мировую общественность проинформировала министр энергетики, технологий, науки, изменения климата и окружающей среды Малайзии Ео Би Инь. В королевстве подчеркнули, что не собираются становиться мировой свалкой и вернут весь нелегальный мусор хозяевам.

После того, как в 2018 году Китай перестал импортировать мусор, пластик для переработки начали ввозить в Малайзию, в том числе и нелегально, из таких стран, как Великобритания, Сингапур, Франция, Испания, США, Япония и ряда других.