Российская артистка эстрады умерла в 26-й день рождения из-за оторвавшегося тромба

Солистка и хореограф пензенского театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина 15 января отметила свой 26-й день рождения, а в ночь на 16 января ее не стало.

Причиной смерти молодой женщины стал оторвавшийся тромб, сообщает "Пензенская правда".

Художественный руководитель Пензенского драмтеатра Сергей Казаков в своем "Инстаграме" написал, что все друзья и коллеги в шоке от скоропостижной кончины красивой и талантливой, бесконечно доброй и позитивной женщины.

Прощание с солисткой театра "Провинция" состоялось в Пензе 18 января.