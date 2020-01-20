День лобби: в США тысячи людей вышли поддержать право на ношение оружия

В понедельник, 20 января, тысячи людей в штате Виргиния (США) вышли на митинг. Многие из них вооружены винтовками и пистолетами.

Губернатор штата Ральф Нортам объявил чрезвычайное положение в преддверии акции протеста. Митинг называется "День лобби" и является ежегодным мероприятием, но на этот раз ситуация обострилась. Акция направлена в поддержку права на ношение оружия.

Губернатор штата является сторонником Демократической партии. В начале января этого года он принял несколько законопроектов о контроле над оружием. Введение чрезвычайного положения перед митингом связано с тем, что в 2017 году аналогичная акция в городе Шарлотсвилл привела к трагедии. Сторонник правых убеждений въехал в толпу, в результате чего один человек погиб, 28 получили ранения.

Правозащитная группа, организовавшая митинг, заявила, что в акции, предположительно, примут участие 50 тысяч человек, сообщает BBC.