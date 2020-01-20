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20 января 202021:04 Кирилл Солодков, Дмитрий Пищухин

Январь или апрель: капризы погоды по всей России

Прошла календарный экватор, забыв про Крещенские морозы, побила абсолютные рекорды метеонаблюдений, сэкономив на осадках. И, похоже, окончательно обезоружила синоптиков, так и не ответивших на вопрос: "когда же она начнётся?" Зима в России — это сегодняшние + 7° в Сочи против — 50° на Таймыре, так и не заснувшие медведи Камчатки против проснувшихся насекомых в горах Северного Кавказа. А ещё, аномальные сугробы на Урале и в Сибири против цветущих растений и грибного сезона в Ленобласти.

Там, где были дороги и улицы — теперь только белая равнина. Под снегом на Алтае исчезли целые деревни и небольшие поселки. Сугробы высотой в два-три метра не позволяют даже выйти из дома. А за окном — ледяная корка. Пробиваться наружу приходиться по несколько часов — с лопатой в руках.

Движение на трассах ограничено, но избежать ДТП все равно не удается.

В Новосибирской области уборка снега не прекращается уже несколько суток.

"Мы убираем снежные заносы, расширяем дороги", рассказал Дмитрий Скорин, директор филиала "Обское ДРСУ".

Дороги расчищают рекордное количество спецмашин — более тысячи. Отменены десятки автобусных рейсов. Нулевая видимость и на трассах в Кемеровской области.

На Урале водителей просят отказаться от дальних поездок и быть предельно внимательными в городе. Из-за сильнейшего гололеда автомобили десятками вылетают в кювет и на встречную полосу.

А в Ревде автомобиль реанимации с пациентом в салоне почти двадцать минут буксовал в снегу, пытаясь выехать со двора.

Последствия затяжной метели устраняют и в уральской столице. Уборка снега в Екатеринбурге длится уже несколько часов и до сих пор далека от завершения. Грузовики вывозят снег тоннами, спецтехника работает в каждом районе.

***

Такое количество снега Петербург помнит лишь прошлой зимой. В этом сезоне каждый день новые температурные рекорды. Такой аномально тёплой погоды не было за всю историю метеонаблюдений. То есть почти за 150 лет. Главная примета этой зимы — распустившаяся листва в середине января.

Петербургская зима всё больше напоминает весну — нет снега и льда, температура со знаком плюс. Природа реагирует соответствующе — на деревьях набухают почки, распускается верба. Под Петербургом дачники выкладывают невероятное для середины зимы видео — грибы пошли!


Режиссер Алексей Герман-младший уже несколько недель откладывает съемки фильма о ленинградской блокаде. Действие фильма "Воздух" должно происходить в заснеженном городе, но погода внесла свои коррективы.

"Я не очень верю в компьютерную графику — снег сделать сложно. Очевидно, что Дорогу жизни мы не снимем", — сетует он.

Из-за непривычно тёплой погоды на Финском заливе до сих пор не встал лёд. Это мешает балтийским нерпам — льдины нужны им для отдыха и ухода за потомством. В итоге ластоногим приходится бороться за свою жизнь.

"Для самок, которым через две недели предстоит рожать, это очень нерациональное расходование сил", — рассказал Вячеслав Алексеев, директор фонда друзей балтийской нерпы.

А в некоторых районах Ленинградской области начался паводок. Обычно приход большой воды наблюдают в апреле-марте. Жители Тихвина, Шлиссельбурга и Пикалево публикуют снимки рек, которые раньше времени вышли из берегов.

"Аномальная погода. Мы побили рекорды 1881 года – начала наших инструментальных наблюдений", — констатировал Александр Колесов, главный синоптик Санкт-Петербурга.

Сильный юго-западный ветер поднял воду в Неве почти на метр. В связи с этим частично закроют дамбу.

Весенняя погода в Северо-Западном регионе сохранится до конца января.

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