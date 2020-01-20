Стартовый свисток в Берлине: следующая конференция по Ливии пройдет в феврале

"Маленький шаг вперед, на пути к новому сближению позиций в Женеве". Так оценивает западная пресса итоги берлинской конференции по Ливии, на которой договорились о трех важнейших пунктах. Это эмбарго на продажу оружия обеим сторонам конфликта, поименный состав комиссии по мониторингу прекращения огня и проведение разграничительной линии между силами правительства национального согласия и ливийской национальной армии. По словам международных посредников, конфликт заморожен, и остается надежда на прямой диалог сторон.

Первое, на что обратили внимание немецкие издания, комментируя итоги берлинской конференции: Ангелу Меркель не трясло и не качало. Все, как в лучшие времена, когда она была на пике формы. Выложилась на 100 процентов. И если ее усилия приведут к умиротворению в Ливии — это будет ярким завершениям карьеры канцлера. Журнал Der Spiegel разошелся так, что назвал конференцию "светлым часом немецкой дипломатии". С точки зрения организационной, это так. Однако результат конференции в большей степени определялся Россией и Турцией, как странами, имеющими значительное влияние на стороны ливийского конфликта.

"Мы с вами, на мой взгляд, сделали очень хороший шаг во время встречи в Стамбуле, призвали ливийские стороны прекратить огонь, прекратить боевые действия. И, несмотря на то, что определенные инциденты имеют место до сих пор, все-таки обе стороны прислушались к нашему призыву, и крупномасштабные боевые действия прекращены. На мой взгляд это уже очень хороший результат", — подчеркнул в Берлине президент России Владимир Путин.

Турция поддерживает правительство Файеза Сарраджа, находящееся в Триполи. В ходе гражданской войны, которая началась после натовской интервенции и убийства Муамара Каддафи, столичные власти практически утратили контроль над страной, который перешел к военным во главе с фельдмаршалом Халифа Хафтаром. У него территория, нефть и морские терминалы. Его отряды стоят под Триполи.

Накануне конференции Эрдоган назвал Хафтара путчистом, и приехал в Берлин в раздражении. Если пройтись по всему списку участников конференции объективно — от канцлера Германии и президента Франции до госсекретаря США, становится ясно: убедить Реджепа Тайипа Эрдогана, что ситуация под контролем, мог только один человек.

"Да, действительно мы с вами энергично вместе работали над позитивным завершением встречи в Москве конфликтующих сторон. Позитивный факт, что они приехали в Москву и вели переговоры не только с нами, но и друг с другом, — подчеркнул Путин. — Я думаю, что должны поблагодарить наших коллег — министров иностранных дел и министров обороны, которые максимальные усилия приложили к тому, чтобы договаривающиеся стороны пришли к согласию и поддержали совместные заявления. Да, действительно не все удалось. Одна из сторон заявление, пока, во всяком случае, не поддержала. Но мы не теряем надежды на то, что диалог будет продолжен и мы будем стремиться искренне к тому, чтобы конфликт был разрешен. Я очень рад возможности встретиться с вами сегодня здесь, в Берлине, и поговорить по всему комплексу наших отношений".

Эта предварительная встреча, которая продолжалась около часа, во многом и определила позитивный итог конференции. Делегации от конфликтующих сторон Ливии перед телекамерами так и не появились. Исключение — случайный кадр: Халифа Хавтар в коридоре офиса канцлера. Но важно то, что фельдмаршал согласился начать прямые контакты с правительством в Триполи.

"Президент Путин изложил нашу позицию и подчеркнул, что при рассмотрении этих рекомендаций, которые были одобрены в Берлине, в Совете Безопасности ООН, мы, конечно же, будем учитывать мнение ливийцев, и, прежде чем Совет Безопасности может приступить к работе над этим документом, такое мнение должно быть четко изложено. Ситуация непростая, ливийские стороны сделали маленький шаг вперед по сравнению со встречей, которая состоялась 13 января в Москве. Они договорились делегировать по пять представителей, в создаваемой по инициативе ооновцев военный комитет, в рамках которого будут рассматриваться все вопросы, связанные с обеспечением перемирия", — продолжил пояснение исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы приняли декларацию саммита, состоящую из 55 пунктов. В случае соблюдения перемирия, к которому мы вместе с президентом России Владимиром Путиным призывали, будет открыта возможность для политического процесса", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Механизмы контроля за соблюдением берлинских договоренностей еще надо отладить, в том числе и в рамках ООН. Оптимизм у наблюдателей связан с тем, что ливийский вопрос не вызывает разногласий среди постоянных членов Совета Безопасности. Госсекретарь США Майк Помпео подтверждает:

"Впереди еще много работы. Это сложное поле для маневра, но вы все видели президента Эрдогана, президента Путина, канцлера Меркель искренне готовых приложить усилия для решения конфликта".

Чуть позже госсекретарь США написал в Twitter сообщение. Правильные слова. На них обратила внимание официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Не без иронии.

"Пришло время ливийцам самим решать, каким будет их будущее – без насилия, подогреваемого внешними силами. Мы призываем все стороны использовать возможность, предоставленную ООН, чтобы обсудить политические и экономические вопросы, а также вопросы безопасности", — написал госсекретарь Помпео.

"Как будто [американские] партнеры с сайта МИД России позаимствовали. Именно этими словами мы призывали дать возможность решить проблемы Ирака, Косова, "арабской весны", Сирии и многих других мировых кризисов. И призывы наши были адресованы, как правило, Вашингтону", — подчеркнула Мария Захарова.

Тем не менее, все согласны с тем, что в Берлине поработали хорошо. Хотя да, это только начало. Теперь важно удержать темп, чем, по всей видимости, дипломаты и намерены заниматься.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал берлинскую конференцию стартовым свистком. Следующая конференция — на уровне министров иностранных дел. Место еще не определено, но по срокам это будет начало февраля.