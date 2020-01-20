Ушибы и сотрясение мозга: охранник, избивший посетителя, был профессиональным борцом

В Подмосковье возбудили уголовное дело против охранника торгового центра, который несколькими мощными ударами отправил в нокаут 19-летнего посетителя. Началось всё с конфликта и потасовки, которую устроила в магазине группа молодежи. Сотрудник ЧОПа, кстати, профессионально владеющий единоборствами, вмешался. Весьма неординарным способом.

Конфликт, быстро переросший в драку, разгорелся прямо в центре зала, рядом с киоском по продаже мороженого, где всегда много маленьких детей. Охранник был рядом. Но вместо того, чтобы прекратить рукоприкладство сам участвовал в нем.

Имя этого человека Ислам Боготов. Узнать в нем сотрудника охраны торгового центра, можно разве что по костюму. Вот Боготов пытается борцовским приемом вырвать из общей кучи одного из дерущихся. А потом бьет ногами по лицу.

Даже после того как молодой человек падает на пол, охранник продолжает выяснять отношения. Дальнейшего избиения удалось избежать только благодаря продавцам и посетителям торгового центра.

"Он же прав был! Они все хулиганы! Он был прав вообще!"

Голос за кадром принадлежит Гульшаир Эркебаевой — она продает здесь мороженное. Говорит, все началось с того, что молодой человек заступился за девушку. Но охранник разбираться, кто прав, кто виноват, не стал и нокаутировал первого подвернувшегося под руку.

"Я испугалась — маленький мальчик уже лежит. Он уже сознание потерял. Я как мать переживала", — рассказала она.

В администрации торгового центра обещают разобраться в случившемся.

"Произошел конфликт между сотрудником подрядной охранной организации и посетителем торгового центра. В настоящий момент мы прикладываем все усилия по разбору данной ситуации", — сообщила Лиана Шанидзе, управляющая торговым центром "Мега Химки".

Охранника Боготова уже уволили. Его напарники по-прежнему работают. Как умеют: "Кто такой Ислам Боготов? — Вы сейчас задаете вопросы, какие-то непонятные. Можно пройти, посмотреть ваше удостоверение?"

Показывать свои документы сотрудник ЧОПа не стал. На его бейдже нет названия охранного предприятия. Нет фамилии. Только имя. Но и его он закрыл от камеры.

"А вы знаете, что вы не имеете права по большому счету спрашивать у меня удостоверение, поскольку здесь общественное место? Я к чему, что вы возможно не знакомы со своими должностными обязанностями так же как охранник Ислам Боготов, который здесь избил человека", — сообщили мы охраннику центра.

У посетителя торгового центра многочисленные ушибы и сотрясение мозга. Против избившего его охранника возбуждено уголовное дело по статье "превышение полномочий".

"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — рассказала Татьяна Петрова, начальник управления информации и общественных связей главного управления МВД по Московской области.

Об Исламе Боготове известно немного. 27 лет. Судя по фотографиям в соцсетях занимается боями смешанного стиля. И вполне возможно в его деле это будет отягчающими обстоятельством. Похоже в какой-то момент охранник забыл, что находится на работе, а не на ринге.

"В спортивных залах мы учим терпению, самообладанию. Уличные бои заканчиваются все плохо. Или для вас или для того, кто против вас. За это грамоты не дают, медали не дают. За это бывает тюрьма", — говорит Ахмет Мусаев, тренер клуба боевых искусств "Ахмат".

Кстати массовые драки в этом торговом центре по словам посетителей — случаются регулярно.

"В прошлом году, да. — А что было именно? — Залетели сюда подростки, подрались. Охранники не справились", — рассказал молодой человек.

Достаточно провести здесь полчаса, чтобы встретить агрессивно настроенную компанию тинейджеров.

На наших глазах охранник равнодушно проследовал мимо истошно вопящих и катающихся по полу молодых людей. Видимо для него происходящее — норма. А это значит в случае возникновения конфликтных ситуаций решать их посетителями придется самим.