Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан первой звездой недели регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Организаторы отметили результативную игру российского хоккеиста.

В трех матчах, которые "Вашингтон" провел на прошлой неделе, Александр забросил восемь шайб. Два раза ему удавалось сделать хет-трик. Овечкин по три раза огорчал вратарей "Нью-Джерси Дэвилз" и "Нью-Йорк Рейнджерс". Овечкин поднялся с 11 места на 9 в списке самых результативных игроков в истории лиги. На счету Овечкина 692 гола.

Второй звездой признан вратарь "Коламбус Блю Джекетс" Элвис Мерзликин. Третьим лауреатом оказался нападающий "Чикаго Блэк Хоукс" Джонатан Тэйвз.