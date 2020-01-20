Во Франции задержаны семь человек, планировавшие теракт

В понедельник утром, 20 января, во Франции задержаны семь мужчин, которые подозреваются в подготовке теракта. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

Инцидент произошел во французском Бресте. После осуществления планов задержанные собирались отправиться в Ирак или Сирию. При обысках полиция не обнаружила у подозреваемых оружия или взрывчатых веществ, при этом неизвестно, что именно они планировали атаковать.



Ранее во Франции вынесли приговор джихадистам, которые являются ответственными за теракты в Париже в январе 2015 года.