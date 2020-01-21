Коммунисты готовятся к празднованию 150-летия со дня рождения Владимира Ленина

Коммунисты готовятся широко отметить 150 лет со дня рождения Владимира Ленина. В Доме союзов прошло заседание Юбилейного комитета по подготовке к празднику. Обсудили и торжества в честь 75-летия Великой Победы.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, как партия будет участвовать в этих мероприятиях:

"2020 год будет определять три важнейших события — это 150 лет со дня рождения Ленина, юбилей Победы и выборные кампании, которые будут носить особый принципиальных характер. К нам на Ленинский юбилей приедут 150 делегаций со всего света. Мы очень тщательно готовимся к этой дате и к этому мероприятию. И для этого предпринимаем самые исчерпывающие и основательные меры".