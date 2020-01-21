"Вечно удивленная" хаски стала звездой Интернета и обрела семью

Хаски с вечно удивленным выражением стала настоящей звездой Интернета. Собаку по кличке Джубили сдали в приют из-за необычной внешности. Ее хозяин, заводчик, не мог ее никому продать, передает телеканал "Россия 24".

Два года хаски провела в приюте, пока в соцсетях не выложили фотографии собаки. И сразу в приют поступили более 150 заявок. В итоге Джубили взяла семья, у которой уже есть две другие хаски.