Карл Токо-Экамби сменил "Вильярреал" на "Лион"

Нападающий сборной Камеруна Карл Токо-Экамби проведет вторую часть сезона во французском "Лиона". Лионцы арендовали 27-летнего футболиста у испанского "Вильярреала".

"Лион" заплатит за аренду Токо-Экамби 4 миллиона евро. Кроме того, "ткачи" получают право приоритетного выкупа нападающего. Для чего ему летом придется заплатить "Вильярреаду" 11,5 миллионов.

Француз камерунского происхождения Токо-Экамби начинал карьеру в ФК "Пари", после чего выступал за "Сошо" и "Анжер". С 2018 года Карл выступает за "Вильярреал". В 62 матчах за "подводников" Токо-Экамби забил 24 мяча, из них 6 – в текущем сезоне.