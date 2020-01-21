Принц Гарри полетел в Канаду для воссоединения с супругой и сыном

Вечером 20 января британский принц Гарри покинул Великобританию и отправился в Канаду, где сейчас находятся его супруга Меган Маркл и сын Арчи. Об этом сообщило издание The Telegraph.

Как уточняется, принц Гарри отправился в Канаду из лондонского аэропорта Heathrow после участия в Британско-африканском инвестиционном саммите, на котором он встречался с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Ранее СМИ сообщали, что герцог и герцогиня Сассекские заявили о своем желании переехать в Канаду со своим восьмимесячным сыном Арчи.

8 января текущего года принц Гарри и его жена Меган объявили, что хотят отказаться от положенных им по статусу финансовых привилегий и зарабатывать самостоятельно, продолжая выполнять обязанности членов королевской семьи. Также они сообщили, что намерены жить в Великобритании и Северной Америке. 20 января принц Гарри в загородном дворце королевы в Норфолке отвечал на вопросы родственников, недовольных его решением покинуть круг высокопоставленных членов королевской семьи.