Новости Происшествия

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21 января 202006:12 (обновлено в 06:35)

Пожар в Томской области: погибли девять человек

Пожар в Томской области: погибли девять человек

Девять человек погибли при пожаре в поселке Причулымский Томской области — сгорело одноэтажное деревянное здание. Его использовала в качестве общежития одна из компаний, сообщает телеканал "Россия 24".

Там было минимум 11 постояльцев. Сообщается, что все погибшие – иностранцы. Сейчас экстренные службы уточняют, гражданами каких стран они являются.

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Пожар в Томской области: погибли девять человек

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