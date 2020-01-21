Пожар в Томской области: погибли девять человек

Девять человек погибли при пожаре в поселке Причулымский Томской области — сгорело одноэтажное деревянное здание. Его использовала в качестве общежития одна из компаний, сообщает телеканал "Россия 24".

Там было минимум 11 постояльцев. Сообщается, что все погибшие – иностранцы. Сейчас экстренные службы уточняют, гражданами каких стран они являются.