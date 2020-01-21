Коротнул обогреватель: стала известна причина пожара в Томской области

Причиной пожара в Томской области стало короткое замыкание обогревательного прибора. В настоящее время эксперты изымают его фрагменты. Об этом РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Пожар произошел в деревянном жилом доме в поселке Причулымский. Там жили рабочие китайской лесозаготовительной компании. На момент прибытия первого подразделения пожарных дом был полностью охвачен огнем.

В результате пожара погибли 11 человек, еще двое пострадали. Среди погибших – 10 граждан Узбекистана и одна россиянка. В настоящее время выяснятся судьба еще одного человека, проживавшего в доме.

По данным оперативников, сгоревшее строение находилось на территории лесопилки и не было предназначено для проживания людей.

По факту пожара возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".