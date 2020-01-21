Australian Open. Донской не подтвердил статуса Lucky Louser

В Мельбурне продолжается второй игровой день второго в сезоне турнира теннисного "Большого шлема" – Открытого чемпионата Австралии. Еще один россиянин начал Australian Open с поражения: Евгений Донской не смог преодолеть барьер первого круга.

Донской играл в Мельбурне в квалификации и уступил в финале, но получил от организаторов статус Lucky Louser – "счастливого неудачника", — согласно которому он попал в основную сетку турнира. Но встреча с опытным Фернандо Вердаско стала для Евгения первой и последней в рамках Australian Open-2020. Счет – 7:5, 6:2, 6:1 в пользу испанца.