Ученые обнаружили антираковые свойства у обычных лекарств

Многие повседневные лекарства, используемые для лечения диабета, артрита, алкоголизма и других заболеваний, могут убивать раковые клетки. К такому выводу пришли американские ученые из Института Броуда и Института рака Дана-Фарбера.

Специалисты решили протестировать уже разработанные препараты на антираковые свойства и были поражены, обнаружив почти 50 неонкологических лекарств, способных бороться с раком. Свои исследования они опубликовали в журнале Nature Cancer.

В ходе исследований удалось установить, что некоторые тестируемые лекарства способствовали подавлению раковых клеток, активируя неизвестные ранее механизмы.

"Понимание того, как эти препараты убивают раковые клетки, отправная точка для разработки новых методов лечения", — уверен Стивен Корселло, онколог из Института рака Дана-Фарбера.