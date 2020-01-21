В России могут ввести педагогическую тайну

В России может появиться понятие "педагогическая тайна", запрещающее учителям разглашать диагнозы и особенности развития детей без согласия родителей. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на рабочую группу правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства в России.

По словам руководителя группы "Здоровый ребенок" Татьяны Батышевой, сейчас родители опасаются сообщать информацию о здоровье ребенка, так как педагог может некорректно ею воспользоваться. Введение педагогической тайны поможет защитить школьников с особенностями развития от травли со стороны преподавателей и одноклассников.

Вместе с тем пока идея окончательно не сформулирована. Также не решен вопрос с наказанием за разглашение такой тайны. Батышева считает, что пока это надо обсудить в профессиональном сообществе, провести дискуссию.

В аппарате и. о. вице-премьера Татьяны Голиковой подтвердили наличие предложения ввести понятие "педагогическая тайна", однако его рассмотрение в ближайшее время не планируется.