Отказавшийся платить предприниматель обстрелял охранников московского кафе

Столичный предприниматель с помощью травматического пистолета попытался отбиться от охранников кафе, где он отказался платить по счету, сообщили в московском управлении МВД. Допрос 32-летнего подозреваемого сняли на видео.

Местом действия стало заведение на 1-ой Новокузьминской улице на востоке столицы.

"Вышел из кафе, забыл расплатиться. Сотрудница кафе окрикнула меня. Эти пьяные люди, двое в черном, им что-то не понравилось, и они начали меня бить. Я ни в кого не стрелял. Пистолет был, но он в машине лежал", — поведал задержанный.

Пострадавшая сторона приводит иную версию: мужчина наотрез отказался платить по счету и направился к выходу. Уже на улице его остановили 53- и 68-летний сотрудники кафе, но недавний посетитель был непреклонен и пригрозил расправой любому, кто попытается его остановить. В конце концов он вытащил травматический пистолет и произвел несколько выстрелов.

Попал ли он, остается неизвестным — о состоянии потерпевших ничего не сообщается. После допроса злоумышленника отпустили, взяв с него обязательство явиться по первому требованию. За угрозу убийством ему грозит до двух лет в колонии.