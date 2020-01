НАТО собирается заглянуть вглубь России

Североатлантический альянс ставит на вооружение беспилотники, которые будут летать в воздушном пространстве стран НАТО и при этом "заглядывать" вглубь территории других стран, например, России, на 200 километров. Об этом генсек военного блока Йенс Столтенберг рассказал норвежскому изданию, сообщает агентство ТАСС.

Proud to see #NATO’s first ground surveillance drones arrived in Sicily 🇮🇹 Our unarmed drones will provide essential intelligence, surveillance & reconnaissance to NATO & all 29 Allies. pic.twitter.com/ga4cSz4It6