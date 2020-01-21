НАТО собирается заглянуть вглубь России

Североатлантический альянс ставит на вооружение беспилотники, которые будут летать в воздушном пространстве стран НАТО и при этом "заглядывать" вглубь территории других стран, например, России, на 200 километров. Об этом генсек военного блока Йенс Столтенберг рассказал норвежскому изданию, сообщает агентство ТАСС.

Proud to see #NATO’s first ground surveillance drones arrived in Sicily 🇮🇹 Our unarmed drones will provide essential intelligence, surveillance & reconnaissance to NATO & all 29 Allies. pic.twitter.com/ga4cSz4It6 — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 17 января 2020 г.

Дроны называются RQ-4D Phoenix. Первые два беспилотника уже прилетели из США на сицилийскую авиабазу. В ближайшие несколько месяцев система наблюдения должна быть готова.

Кроме того, до конца 2020 года в Европу должны перебросить еще 3 дрона. Таким образом НАТО сможет наблюдать не только за своей, но и за окружающими территориями: от Атлантики и до Восточной Европы, от Арктики и до Африки, добавил Столтенберг.

#NATO Alliance Ground Surveillance — #DidYouKnow? ✈️



✔️ #NATO drones have a 47m wing span ✈️

✔️ Can fly for 30 hours 🕥

✔️ Have a range of +16.000 km 🗺️

✔️ Surveillance coverage of 200km 📍 pic.twitter.com/NTv67HIcby — Oana Lungescu (@NATOpress) 17 января 2020 г.

Уточняется, что RQ-4D может провести в воздухе до 30 часов и пролететь до 16 тысяч километров. Предельная скорость полета беспилотника – 575 километров в час, а высота — 18 километров. На дроне установлено различное разведывательное оборудования, в том числе и радиолокационная станция.