Полицейского уволили после того, как он залил в машину ДПС виски

В Новосибирске уволили полицейского, который залил в бак стеклоомывателя патрульной машины виски. Выходка сотрудника ДПС попала на видео. После того, как ролик распространился в интернете, региональное МВД начало проверку.

"15 января приказом начальника ГУ МВД по области Юрия Стерликова данного сотрудника полиции уволили", – сообщили ТАСС в главном управлении МВД по региону. Такое решение было принято по итогам служебной проверки.

Видеозапись с полицейским и виски появилась в соцсетях в начале декабря. Свои действия, запечатленные на ней, сотрудник правоохранительных органов объяснил отсутствием у него стеклоомывающей жидкости. Кроме того, полицейский отметил, что, работая в ДПС, "может себе позволить" использовать крепкий алкоголь не по назначению.