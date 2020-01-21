Введение должности замглавы Совбеза одобрено в первом чтении

Госдумой в первом чтении принят президентский законопроект об учреждении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ, передает ТАСС.

Согласно поправкам в закон "О безопасности", зампредседателя Совбеза РФ назначает на должность и освобождает от нее президент. Его полномочия также определяются главой государства. Претендовать на новую должность смогут россияне, не имеющие гражданства иностранного государства или вида на жительство.

Как сообщалось, 16 января президент Владимир Путин своим указом ввел новую должность — заместителя председателя Совбеза РФ, назначив на этот пост экс-премьера

Дмитрия Медведева.

По словам первого замглавы думских единороссов Андрея Исаева, у парламентариев нет никаких оснований затягивать рассмотрение инициативы.