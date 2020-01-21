Светлана Захарова покинула Мариинку из-за безумной любви и обрела счастье со скрипачом

В "Судьбе человека" – Светлана Захарова, чей талант был замечен еще в юные годы балерины.

Девочку из Луцка в 10 лет мама-хореограф отдала в Киевское хореографическое училище, хотя сама Светлана, по ее признанию, балериной становиться не хотела.

Сейчас она – мировая знаменитость, билеты на выступления которой раскупаются за несколько месяцев. Захарова выступает Большом театре в Москве и в миланском La Scala. Причем, в Италии Светлана была удостоена официального титула "этуаль", что в переводе значит "звезда".

Талант Захаровой заметили, когда ей было всего 15 лет. Тогда Светлана приняла участие в конкурсе, организованном Санкт-Петербургской Академией русского балета имени Вагановой.

На нем учащаяся Киевского хореографического училища заняла второе место, уступив лишь выпускнице этого учебного заведения.

Захарову пригласили сразу на последний курс – и это был единственный случай подобного экстерна за многовековую историю Академии русского балета.

После выпуска Светлана была сразу зачислена в труппу прославленного Мариинского театра, а уже через год стала его самой молодой солисткой.

Переманить талантливую балерину долгие семь лет пытался Большой театр столицы, однако Захарова хранила верность Мариинке.

Однако "безумная и несчастная" любовь к партнеру по театру, по признанию Светланы, вынудила ее к "бегству" в Москву.

Вскоре, рассказывает Светлана, она увидела выступление скрипача Вадима Репина, который поразил ее своим талантливым выступлением.

Это был уникальный случай: мировая звезда сама пришла к нему в гримерку и попросила у музыканта автограф.

Встретились вновь они только через год – причем, в Японии, где гастролировал Репин. Тогда, вспоминает Светлана, они долго болтали в гримерке, и Захаровой показалось, что они знакомы уже много лет.

Через год Репин и Захарова поженились, а в 2011 году у супругов родилась дочь Анна.

Чем занимается дочь прославленной балерины? Сколько пар пуантов расходует балерина за год?

Какую роль в ее судьбе сыграли Михаил Барышников и Валерий Гергиев? И что сказала великая Майя Плисецкая, когда увидела Захарову в роли Кармен?

Гостья программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" – звезда российского и мирового балета Светлана Захарова.