Чайке предложена должность полпреда на Северном Кавказе

Юрий Чайка получил предложение стать полпредом президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.

Во вторник, 21 января, Владимир Путин провел рабочие встречи с Игорем Красновым, которого ранее профильные комитеты Совета Федерации одобрили на должность нового генерального прокурора России, а также Юрием Чайкой. Президент поблагодарил последнего за работу на предыдущем посту, а также отметил его вклад, сообщает "Россия 24". Владимир Путин подчеркнул, что Юрий Яковлевич в должности генпрокурора многое сделал для укрепления законности в России.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, формально указ о назначении Чайки на должность полпреда пока не подписан.

В понедельник, 20 января, Владимир Путин предложил на должность генерального прокурора 44-летнего заместителя председателя Следственного комитета России Игоря Краснова. На встрече во вторник президент выразил надежду на то, что Совет Федерации в среду, 22 января, поддержит его кандидатуру.

Юрий Чайка на встрече с российским лидером заявил, что на новой должности уделит внимание вопросам жизни Северо-Кавказского федерального округа. Кроме того, Путин обратил внимание бывшего генпрокурора на то, что в СКФО сохраняются проблемы в социальной сфере, с коррупцией и терроризмом.