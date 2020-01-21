Пассажира метро арестовали за отказ в досмотре сумки

В Москве на двое суток арестовали пассажира столичного метро. Причиной этому стал отказ мужчины проходить досмотр.

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", инцидент произошел на станции "Волоколамская". 33-летний пассажир отказался от прохождения досмотра ручной клади, прошел за пределы турникетов и был задержан. Свой отказ мужчина мотивировал тем, что беспокоился за продукты питания, которые могли быть подвержены воздействию рентгена.

Суд района Митино признал действия пассажира нарушением требований Федерального закона "О транспортной безопасности". В соответствии с этим мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения и арестовали на двое суток.

В пресс-службе столичной подземки рассказали, что согласно исследованию, опубликованному Всемирной организацией здравоохранения в 1999 году, воздействие рентгеновских лучей на продукты питания является безопасным. В ведомстве призвали пассажиров с уважением и пониманием относиться к просьбе пройти дополнительный осмотр. В том случае, если человек отказывается выполнить требуемые действия, он не может воспользоваться услугами метро.