"Салават Юлаев" с "сухим" счетом выиграл в Уфе у "Адмирала"

Матчем в столице Башкортостана между местным "Салаватом Юлаевым" продолжилась программа очередного игрового дня в Континентальной хоккейной лиге. Игра получилась достаточно упорна и с явным превосходством обороны над нападением. Все решили два гола хозяев во втором периоде – 2:0.

Первую шайбу в ворота "моряков" забросил Кугрышев на 29-й минуте, а когда гости бросились отыгрываться, Сошников удвоил результат. Впрочем, стоит отметить, что юлаевцы выиграли заслуженно, ведь они превзошли гостей и по числу бросков по воротам (79:56), и по попаданиям в створ (41:27). Стоит отметить и вратаря хозяев Метсолу, выдавшего на гора очередной "сухарь".