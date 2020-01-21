Александр Емельяненко арестован на семь суток

Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко был арестован судом Анапы на семь суток. Причиной ареста стал дебош, устроенный Александром в поселке Супсех.

Александр готовился в Краснодарском крае к бою со средневесом АСА Магомедом Исмаиловым. Несколько дней назад Емельяненко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был задержан правоохранительными органами за нарушение порядка в общественном месте, сообщает "Спорт-Экспресс".

Анапский суд расценил действия Александра, как мелкое хулиганство. Боец был приговорен к административному аресту сроком на семь суток.