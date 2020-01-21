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21 января 202022:45 Дмитрий Мароко

Особый акцент на экономику: первое заседание кабмина

Особый акцент на экономику: первое заседание кабмина

В финансово-экономическом блоке случились заметные перестановки. В частности, сменился министр экономического развития, а первым вице-премьером назначен советник президента по экономики. 

Важнейшей задачей нового правительства будет достижение роста экономики России. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил уже на первом заседании нового кабмина во вторник, 21 января. По его словам, необходимо добиться серьезных изменений предпринимательского климата в стране и запустить новый инвестиционный цикл. Эти задачи лягут на плечи экономического блока правительства, который претерпел определенные перестановки.

Отвечать непосредственно за экономику в новом кабмине будет Максим Решетников. Он назначен министром экономического развития вместо Максима Орешкина. Решетников с 2017-го занимал должность губернатора Пермского края. Особое внимание он уделял вопросам цифровизации. За время его работы Пермский край поднялся в рейтинге "Цифровая Россия" на 16 место. Это особенно важно, учитывая, что цифровизация — одна из главных задач нового правительства наряду с реализацией нацпроектов.


О том, что в новом правительстве будет делаться особый акцент на экономику, говорит назначение первым вице-премьером Андрея Белоусова. Он занимал пост помощника президента по экономике с 2013 года, а до этого возглавлял Минэкономразвития. Михаил Мишустин особо оценил роль Белоусова в новом кабмине.

"Я хотел бы еще поблагодарить от всей души теперь уже первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова, с кем мы много-много лет проработали еще со времен Министерства экономического развития и торговли. Он всегда занимался вопросами экономики, курировал вопросы, в том числе связанные с ФНС. Хочу поблагодарить за то, что принял это предложение, а также пожелать нам всем удачи и поздравить правительство с назначением", — заявил Мишустин.

Антон Силуанов, таким образом, покинет пост первого вице-премьера, однако сохранит за собой пост министра финансов. На эту должность он был назначен 16 декабря 2011 года. После отставки правительства Дмитрия Медведева, Антон Силуанов говорил, что от нового кабинета министров ждут более высоких темпов и динамики развития, а также новых идей и предложений. Михаил Мишустин, в свою очередь, подчеркнул, что перед ведомством Силуанова задачи стоят колоссальные.

"Сегодня перед Минфином стоят очень обширные и серьезные, колоссальные задачи. Мы сегодня подписываем соответствующий указ президента по передаче Минфину Росимущества. И многие другие элементы, которые дадут возможность министерству финансов работать эффективно над укреплением материальной базы и макроэкономической стабильности", — отметил Михаил Мишустин.

Минфин в течение месяца подготовит поправки в бюджет, необходимые для реализации Послания президента Федеральному Собранию, заявил министр финансов. Речь идет о том, чтобы найти средства для реализации мер социально-демографической поддержки, озвученных главой государства. Министр отметил, что с учетом мер, которые предусмотрены в послании Федеральному Собранию, необходимо уточнить план по реализации национальных целей развития.

"Мы подготовили ресурсное обеспечение для реализации Послания. Как вы ранее обозначали, Михаил Владимирович, общий объем дополнительных ресурсов до 2024 года составляет более 4 триллионов рублей. Определены источники — они есть. Основная часть — ресурсы федерального бюджета", — рассказал Силуанов.

Что касается других постов в экономическом блоке, министр энергетики Александр Новак и министр промышленности Денис Мантуров сохраняют свои должности. Они оба курируют свои направления, начиная с 2012 года. Также в новом составе правительства остается министр транспорта Евгений Дитрих, он занимает эту должность с 2018-го. Сохранил свой пост и министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. В общей же сложности двенадцать министров из прежнего состава правительства остались на своих местах.

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