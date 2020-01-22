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22 января 202001:35 Арсений Молчанов

Форум в Давосе: итоги первого дня

Форум в Давосе: итоги первого дня

В швейцарском Давосе завершился первый день работы пятидесятого Всемирного экономического форума. Обсуждали торговлю, экологию, геополитику, развитие технологий. Всего в форуме принимают участие 118 стран и многие мировые бизнес-лидеры.

Было заявлено три основные темы: экология, кибербезопасность и замедление темпов экономического роста. Накануне МВФ опубликовал свой прогноз на 2020 год, а также на среднесрочную перспективу. Фонд видит небольшое замедление по мировой экономике (3,3%), по России прогноз оставлен неизменным (1,9%).

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев говорит о том, что можно эту цифру немного приподнять.

"Мы считаем, что рост в этом году будет около двух процентов, может, чуть выше. Но уже через год вполне реалистично выйти на рост в три процента. Все предпосылки для этого есть, в том числе опыт премьер-министра Мишустина, когда он очень эффективно перестроил ФНС, сфокусировав службу на выполнение четких показателей деятельности. Этот опыт поможет в том, чтобы правительство выполняло те задачи, которые поставил президент. И фактически для выполнения этих задач нужен рост в 3% плюс", — заявил он.

Американский президент Дональд Трамп прилетел в Давос на вертолете и хвастался успехами национальной экономики. Он заявил, что за время его президентства было создано семь миллионов рабочих мест, что экономика сейчас находится в полном порядке, а фондовые рынки в больших плюсах благодаря мягкой денежной политике Федерального резерва.

Трамп еще рассказал и про американский сжиженный газ, который загружается в танкеры и плывет по океанам, а пока он плывет, он торгуется, поэтому танкеры могут поменять направление и уйти либо в Европу, либо в Азию. Намекнул он и о том, что партнерам США не стоит покупать газ у враждебных государств.

"Благодаря нашим успехам в энергетике, нам не приходится закупать энергоносители у враждебных наций. И сегодня все изобилие американского газа доступно к экспорту. Так что наши европейские партнеры тоже больше не зависят от поставок газа из враждебных государств. Мы призываем наших друзей в Европе перейти на наш газ и гарантировать себе, таким образом, энергетическую безопасность", — сказал он.

Что касается кибербезопасности, то в "Русском доме" состоялась полемика насчет токенизации. Это такая область, которая замещает ценности в виде токенов – цифровых оболочек, которые не доступны хакерам. И эта область будет внедряться, в том числе, в геологоразведку, добычу полезных ископаемых, и это позволит прирастить инвестиции в отрасль, куда не очень хотели идти крупные инвесторы.

"Венчурные фонды с неохотой шли в геологоразведочный бизнес, особенно на ранних стадиях, — говорит Сергей Горьков, председатель правления "Росгеологии". – Токенизация – это решение, которое позволяет на ранних стадиях начать инвестировать в новые предприятия. Это сотни миллионов долларов. В России порядка трех тысяч лицензий выдано на разные типы месторождений. Это хорошая возможность привлечения инвестиций в Россию".

Утром состоялась пленарная дискуссия по поводу безопасности банковской системы. В прошлом году на Сбербанк было много DDOS-атак, а в начале этого года эти атаки были в 30 раз мощнее предыдущих. В момент атак банк ослабляется, падают не только его акции, но у хакеров появляется возможность запустить новый вирус, который будет воровать клиентскую информацию. Тем не менее создаются новые программы для защиты персональных данных.

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