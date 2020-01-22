Australian Open. Екатерина Александрова пробилась в третий круг

На кортах Мельбурна продолжается Открытый чемпионат Австралии – второй из серии турниров Большого шлема. Екатерина Александрова одержала вторую победу на турнире, а Вероника Кудерметова завершила выступления.

Екатерина Александрова вышла в третий круг соревнований, обыграв чешскую теннисистку Барбару Крейчикову. Первую партию Екатерина выиграла довольно легко 6:1. Во второй столкнулась с сопротивлением, но все же взяла верх 6?3. Поединок продолжался один час шесть минут. Следующей соперницей Екатерины будет другая чешка – именитая Петра Квитова.

Не смогла пробиться во второй круг Вероника Кудерметова. Уверенно выиграв первую партию у испанки Сары Соррибес-Тормо со счетом 6:2, Вероника слабо провела второй сет – 1:6. В третьем сете также доминировала Соррибес-Тормо – также 1:6. Встреча, продолжавшаяся два часа шесть минут принесла победу испанке. Кудерметова покидает турнир.