Два очка Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Виннипег"

Российский нападающий "Каролина Харрикейнз" Андрей Свечников принял активное участие в победе "ураганов" над "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. 19-летний россиянин отметился двумя голевыми передачами. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "Каролины".

В составе хозяев льда дубль оформил Джастин Уильямс. Также за "Каролину" отличились Мартин Нечас и Теуво Терявяйнен. В составе проигравших единственная шайба оказалась на счету Патрик Лайне.

В другой встрече дня "Бостон Брюинз" на своей площадке взял верх над "Вегас Голден Найтс" со счетом 3:2.