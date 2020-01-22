Академик-кардиолог рассказал о причинах смерти от тромбоэмболии

Доктор Юрий Беленков рассказал о причинах смерти от тромбоэмболии у мужчин и женщин.

По его словам, молодые женщины чаще всего умирают от тромбов, оторвавшихся в периферических сосудах нижних конечностей и таза, а также из-за разрыва аневризмы головного мозга. У молодых мужчин часто причиной становится мерцательная аритмия.



В интервью "Взгляду" академик РАН Беленков рекомендовал проходить регулярные обследования. Если нога отекает или вены расширены, то необходимо сделать УЗИ, которое покажет наличие или отсутствие тромба. Также женщинам нужно обязательно проходить обследование перед беременностью, если в роду у них были случаи варикозного расширения вен. В самых тяжелых случаях можно поставить кава-фильтр, который задержит тромб.

16 января из-за оторвавшегося тромба умерла актриса Марина Рузавина. Ей было всего 26 лет.