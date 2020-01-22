Тема:

Смена правительства 2 минуты назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
22 января 202011:38

Совфед назначил Игоря Краснова на пост генпрокурора

Совет Федерации назначил 22 января 2020 года нового генпрокурора России. Им стал Игорь Краснов. Сенаторы проголосовали за это решение на открытии весенней сессии верхней палаты. Прямую трансляцию с заседания Совета Федерации вел канал "Россия 24".

Вступая в должность генпрокурора России Игорь Краснов принял присягу. Он поклялся на посту генпрокурора свято соблюдать Конституцию и законы, защищать права и свободы человека и гражданина, охранять интересы общества и государства. Краснов также поставил подпись под документом.

Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Краснова на пост Генпрокурора в связи с тем, что Юрий Чайка перешел на другую работу. Бывший генпрокурор станет полномочным представителем главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе.

Одной из главных своих задач на новом посту Игорь Краснов назвал ужесточение борьбы с коррупционными проявлениями, ослабление влияние коррупции в России за счет оздоровления правовой среды. Коррупция, по его словам, разлагает как деловую среду, так и государство в целом, делает тщетными попытки к его развитию.

При этом Игорь Краснов подчеркнул, что коррупция существует из-за возможности чиновников распоряжаться не принадлежащими им ресурсами, бюджетными средствами, муниципальной и государственной собственностью, льготами и госзаказами.

Генпрокуратура сосредоточит свое внимание на особо подверженных криминализации отраслях. Это, по мнению Краснова, жилищно-коммунальное хозяйства, состояние которого часто определяет отношение граждан к государственным структурам и государству в целом. Это также справедливо и в отношении прав граждан на жилье, в особенности детей-сирот, многодетных семей, добавил новый генпрокурор в своем выступлении перед сенаторами.

Игорь Краснов служил в органах прокуратуры с 1997 года. В 2007 году перешел в Следственный комитет на должность старшего следователя по особо важным делам при председателе Следкома. В 2016 года он стал замглавы Следственного комитета России.

Среди дел, которые расследовал Краснов, ряд резонансных: покушение на Анатолия Чубайса в 2005 году, убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, убийство Бориса Немцова.

Ранее по теме

Сейчас

12:34

Чайка назначен полпредом на Северном Кавказе

12:17

"Миссис Вселенная-2020" стала 43-летняя петербурженка

11:54

Сенат США принял правила проведения импичмента Трампа

11:04

Совфед назначил Игоря Краснова на пост генпрокурора

10:55

Дипломатам запретят получать иностранное гражданство или вид на жительство

10:41

Сенаторы освободили Чайку от должности генпрокурора

10:32

Матвиенко открыла весеннюю сессию Совфеда

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства и произвел назначения

Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства и произвел назначения

1 час назад
Совфед назначил Игоря Краснова на пост генпрокурора

Совфед назначил Игоря Краснова на пост генпрокурора

1 час назад
Сенат США установил правила рассмотрения импичмента Трампа

Сенат США установил правила рассмотрения импичмента Трампа

16 минут назад
"Интенсивное проэпидемичивание": Онищенко предрек наступление короновируса после 1 февраля

"Интенсивное проэпидемичивание": Онищенко предрек наступление короновируса после 1 февраля

45 минут назад

Трансляции

13:10

Встреча Владимира Путина с представителями общественности
17:00

Встреча Владимира Путина со студентами

Завтра, 23 января

15:00

Брифинг Марии Захаровой

24 января

19:00

Вручение кинопремии "Золотой Орел"
Все трансляции
"Миссис Вселенная-2020" стала 43-летняя петербурженка

"Миссис Вселенная-2020" стала 43-летняя петербурженка

15 минут назад
Школьника засосало в слив в московском аквапарке

Школьника засосало в слив в московском аквапарке

59 минут назад
Академик-кардиолог рассказал о причинах смерти от тромбоэмболии

Академик-кардиолог рассказал о причинах смерти от тромбоэмболии

1 час назад
Топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes

Топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes

5 часов назад
Российским дипломатам запретят получать иностранное гражданство

Российским дипломатам запретят получать иностранное гражданство

1 час назад
Одним залпом: обнаружены клетки иммунной системы, уничтожающие большинство раковых клеток

Одним залпом: обнаружены клетки иммунной системы, уничтожающие большинство раковых клеток

25 минут назад
Неформальный Давос: РФПИ организовал вечер для инвесторов

Неформальный Давос: РФПИ организовал вечер для инвесторов

3 часа назад
Сколько времени нужно силам ПРО для защиты столицы

Сколько времени нужно силам ПРО для защиты столицы

7 часов назад
Из-за теплой зимы в России активизировались клещи

Из-за теплой зимы в России активизировались клещи

4 часа назад
Владимир Спиваков завершит Рождественский фестиваль Большой мессой Моцарта

Владимир Спиваков завершит Рождественский фестиваль Большой мессой Моцарта

21 час назад
2,6 миллиарда рублей: "Холоп" приближается к рекорду "Движения вверх"

2,6 миллиарда рублей: "Холоп" приближается к рекорду "Движения вверх"

20.01.2020 14:10
"Вторжение": такого Петрова зрители еще не видели

"Вторжение": такого Петрова зрители еще не видели

20.01.2020 13:29
Cериалы, особенно полюбившиеся зрителям в 2019 году

Cериалы, особенно полюбившиеся зрителям в 2019 году

20.01.2020 13:10
Рак молочной железы: кролики, эстроген и удивительные лучи

Рак молочной железы: кролики, эстроген и удивительные лучи

20.01.2020 13:06
РМЖ: мифы, в которые нужно перестать верить

РМЖ: мифы, в которые нужно перестать верить

20.01.2020 10:52
Нужна помощь: Кирилла Дуварова спасет прибор для откашливания

Нужна помощь: Кирилла Дуварова спасет прибор для откашливания

20.01.2020 08:10
"Русский Prado" от УАЗ: новые детали интерьера

"Русский Prado" от УАЗ: новые детали интерьера

39 минут назад
В последнем обновлении Windows 7 обнаружили "прощальный баг"

В последнем обновлении Windows 7 обнаружили "прощальный баг"

58 минут назад
Пьяная пассажирка закатила концерт на борту следовавшего в Дубай самолета

Пьяная пассажирка закатила концерт на борту следовавшего в Дубай самолета

1 час назад
Омоложение правительства прошло сбалансированно: Матвиенко открыла весеннюю сессию Совфеда

Омоложение правительства прошло сбалансированно: Матвиенко открыла весеннюю сессию Совфеда

1 час назад
За покалеченного аниматором российского мальчика отель на Крите заплатит 500 тысяч евро

За покалеченного аниматором российского мальчика отель на Крите заплатит 500 тысяч евро

1 час назад
Вести.net: Google и Microsoft выступили за запрет технологии распознавания лиц

Вести.net: Google и Microsoft выступили за запрет технологии распознавания лиц

2 часа назад
Маленького мальчика вызволили из захламленной квартиры на Сахалине

Маленького мальчика вызволили из захламленной квартиры на Сахалине

2 часа назад
Бюджетный Renault Duster внезапно оказался дефицитным

Бюджетный Renault Duster внезапно оказался дефицитным

2 часа назад
Страшная правда Освенцима: в ООН открылась выставка к 75-летию освобождения лагеря

Страшная правда Освенцима: в ООН открылась выставка к 75-летию освобождения лагеря

3 часа назад
"На краба поехали": на Сахалине оторвало льдину с двумя сотнями рыбаков

"На краба поехали": на Сахалине оторвало льдину с двумя сотнями рыбаков

3 часа назад
Guardian: смартфон главы Amazon взломали c аккаунта саудовского принца

Guardian: смартфон главы Amazon взломали c аккаунта саудовского принца

3 часа назад
Новый состав кабмина: какие задачи поставил президент

Новый состав кабмина: какие задачи поставил президент

4 часа назад
Небензя: мир должен чтить память советских воинов, которые остановили чуму нацизма

Небензя: мир должен чтить память советских воинов, которые остановили чуму нацизма

5 часов назад
Импичмент Трампа в США: республиканцы отклонили требование демократов

Импичмент Трампа в США: республиканцы отклонили требование демократов

5 часов назад
Коллекторы займутся долгами по ЖКХ

Коллекторы займутся долгами по ЖКХ

6 часов назад
Эксперты отметили снижение средней суммы автокредитов в 2019 году

Эксперты отметили снижение средней суммы автокредитов в 2019 году

6 часов назад
Китайская пневмония распространяется, количество жертв увеличилось

Китайская пневмония распространяется, количество жертв увеличилось

6 часов назад
Голос, который невозможно не узнать: актриса Валентина Талызина отмечает юбилей

Голос, который невозможно не узнать: актриса Валентина Талызина отмечает юбилей

7 часов назад
Toyota отзывает 3,4 млн машин из-за проблем с подушками безопасности

Toyota отзывает 3,4 млн машин из-за проблем с подушками безопасности

7 часов назад
5 прогнозов от МВФ для мировой экономики

5 прогнозов от МВФ для мировой экономики

8 часов назад
Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг Australian Open

Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг Australian Open

8 часов назад
В США планируется отправить шесть ракетных двигателей РД-180

В США планируется отправить шесть ракетных двигателей РД-180

8 часов назад
Греческие правозащитники игнорируют жалобы россиянина Винника

Греческие правозащитники игнорируют жалобы россиянина Винника

9 часов назад
В ООН призвали ливийцев полностью принять итоги конференции в Берлине

В ООН призвали ливийцев полностью принять итоги конференции в Берлине

10 часов назад
На Дальнем Востоке льготная ипотека вызвала жилищный ажиотаж

На Дальнем Востоке льготная ипотека вызвала жилищный ажиотаж

10 часов назад
Корпорация Boeing надеется, что в ближайшие полгода 737 MAX вернутся к полетам

Корпорация Boeing надеется, что в ближайшие полгода 737 MAX вернутся к полетам

12 часов назад
Освобождение Варшавы: МИД России прокомментировал статью премьера Польши

Освобождение Варшавы: МИД России прокомментировал статью премьера Польши

12 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку