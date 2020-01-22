"Миссис Вселенная-2020" стала 43-летняя петербурженка

На конкурсе красоты "Миссис Вселенная-2020", который завершился в Софии, столице Болгарии, победила 43-летняя многодетная мать и врач из Петербурга Ксения Вербицкая​​​, передает РИА Новости.

По словам победительницы, которая представляла Россию в народном костюме мастерской Нины Богдашиной "Шкатулка Сказов", ей помогала поддержки семьи и друзей.

Вербицкая подчеркнула, что рада тому, что смогла показать всему миру, что русские женщины не только красивы, но и самодостаточны, сочетая в себе внешнюю привлекательность с внутренней гармонией, основанной на материнстве и своей профессии.

В конкурсе принимали участие замужние женщины от 40 лет из 36 стран мира. В финале "Миссис Вселенная-2020" кандидатки соревновались в дефиле, творческих конкурсах и рассказывали о себе и своих достижениях в формате презентации на английском языке.

Победительница работает врачом гинекологом-эндокринологом в одной из городских больниц Петербурга. У неё четверо детей — 16-летний сын и три дочери 12, 8 и 3 лет. Петербурженка занимается аргентинским танго, увлекается литературой.